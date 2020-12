Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers - Atlus tease une annonce pour le 8 décembre prochain

Les voleurs fantômes de cœurs (ou les Phantom Thieves pour les intimes) reprennent du service ! À en croire le tweet publié par le compte Atlus chargé de la communication en Occident, il semblerait que des informations officielles sur Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers nous seront dévoilées dans les prochains jours. Dans son communiqué, l'éditeur mentionne la date du 8 décembre 2020 .

Cela fait près de 10 mois que l'opus est sorti au Japon, il ne fait alors aucun doute que cette annonce concernera la date de sortie officielle du jeu chez nous en France. À en juger par le site officiel du jeu, Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers est prévu sur PC (Steam), PS4 et Nintendo Switch, ce qui concorderait avec les leaks qui ont fuité sur Internet récemment (voir notre news ici). Encore un peu de patience chers fans, les voleurs fantômes sont sur le point de faire leur grand retour.

Our communications have been intercepted by the Phantom Thieves.



All will be revealed December 8: https://t.co/OM8cCvLnwt pic.twitter.com/hdeYBaDDY4