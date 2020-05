Preview de 51 Worldwide Games : le couteau Switch des mallettes de jeux

51 Worldwide Games est un nouveau titre qui permet de s'amuser seul ou à plusieurs à plus de 50 jeux du monde entier : des jeux de cartes, de réflexion, de plateau, de café ou encore de dé. En attendant, la sortie du juin, le 5 juin prochain et notre test qui arrivera à ce moment-là, nous avons pu nous essayer au titre. Retrouvez notre vidéo ci-dessous et nos premières impressions dans notre preview à lire ICI.

Pour lire notre aperçu de 51 Worldwide Games ===========> MERCI DE CLIQUER LA