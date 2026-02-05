PRAGMATA - Nouvel aperçu de l'univers en vidéo

Le State of Play de cette semaine a été l'occasion de découvrir de nouveaux trailers du catalogue de CAPCOM, dont le très attendu PRAGMATA. Le nouveau trailer dévoilé aujourd'hui explore plus en profondeur le paysage urbain déformé de la station de recherche lunaire de ce jeu d'action-aventure futuriste. L’occasion aussi de découvrir de nouveaux ennemis étranges et redoutables qui mettront les joueurs au défi à l’arrivée de PRAGMATA le 24 avril 2026 sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents.

Le communiqué accompagnant la vidéo rappelle également que le jeu final proposera un doublage en français. Et si jamais vous souhaitez découvrir dès à présent les personnages de Diane et Hugh, la démo Sketchbook est d'ores et déjà disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch 2.