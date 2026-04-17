PRAGMATA - Le million d'unités vendues en deux jours

Le chemin fut long de l'annonce à la sortie de PRAGMATA, mais pour une nouvelle IP, Capcom a fait très fort en créant un engouement sur la toile, et en créant un effet "daddy simulator" sur la Toile qui viendrait presque à relancer l'intérêt des joueurs pour la croissance démographique. Fort de ce gameplay atypique mélangeant action et hacking, et de cette relation si particulière entre Hugh et Diane, Capcom a annoncé avoir écoulé 1 million d'unités pour PRAGMATA en seulement 2 jours, tous supports confondus. Le communiqué officiel de Capcom met en avant l'intérêt des joueurs sur internet, mais aussi la mise à disposition d'une démo pour expliquer le gameplay aux joueurs, et surtout l'importance d'avoir proposé une sortie Nintendo Switch 2 en simultané. Pour fêter ce cap symbolique, nous vous laissons découvrir ci-dessous une illustration mettant en avant Hugh, Diana, Cabin et Huit.

PRAGMATA , une toute nouvelle licence, a été développée principalement par une équipe de jeunes développeurs de Capcom. Ils ont créé une expérience de jeu innovante en fusionnant action et énigmes dans un univers unique dominé par l'intelligence artificielle. Faute de base de fans établie et de notoriété préexistante, Capcom a mis en œuvre diverses initiatives marketing, à commencer par la sortie anticipée d'une démo jouable, afin de faire découvrir les caractéristiques uniques du jeu à un public plus large. De plus, conformément à sa stratégie multiplateforme, Capcom a étendu la disponibilité du titre en ajoutant très tôt la compatibilité avec la Nintendo Switch™ 2. Grâce à ces initiatives, PRAGMATA a connu un succès fulgurant, atteignant plus d'un million de ventes mondiales en seulement deux jours, malgré son statut de nouvelle licence. Un démarrage en fanfare pour le jeu.

"Hugh! I heard more than a MILLION people got our game! Hey…do you think we're famous on Earth now?"



???? PRAGMATA has sold more than one million copies globally! Thank you to everyone for your support so far! pic.twitter.com/QRPTnTyHPm — PRAGMATA (@PRAGMATAgame) April 21, 2026

Source : Capcom