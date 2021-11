Power Rangers : Battle for the Grid - Poisandra débarque dans le casting des combattants

Antagoniste apparue dans Power Rangers : Dino Charge, Poisandra débarque enfin dans le casting de Power Rangers : Battle for the Grid. Accessible via le 4ème Season pass proposé au tarif de 14,99€, elle sera disponible à partir du 16 novembre 2021 , et rejoindra les nouveaux personnages Adam Park et Rita Repulsa. Pour découvrir toute la palette de coups que possède Poisandra, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous. À noter que les personnages peuvent aussi être achetés séparément au prix de 5,99€ chacun.

Mélange mortel de sucre et d'épices, Poisandra, âgée de 65 millions d'années, détruit ses adversaires avec des bonbons piégés et une lance en forme de cœur. Sans être vraiment maléfiques, Poisandra et son mari Sledge, tout aussi âgé, ont peut-être contribué à l'extinction des dinosaures. Mais, en tant que mercenaires sans pitié, ils ont croisé la route des Rangers à plusieurs reprises. Lorsque les choses se gâtent, Poisandra peut même faire appel à Sledge pour lui donner un peu d'air ou pour déclencher une attaque punitive en équipe. Le légendaire Gravezord a également été ajouté au jeu avec Poisandra. Apparu pour la première fois dans la bande dessinée Go Go Power Rangers #9 de Saban, ce puissant Zord a été assemblé à partir des pièces de Zords endommagés et détruits du Monde des Sans-Pièces. Lorsqu'il est libéré, Gravezord remplit l'écran de dévastation grâce à ses coups de lame et ses explosions d'énergie. Le téléchargement est gratuit pour tous les joueurs.