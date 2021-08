Power Rangers : Battle for the Grid Super Edition - La version ultime du jeu de combat enfin disponible

Après sa sortie initiale en 2019, Power Rangers : Battle for the Grid n'a cessé de profiter de contenu additionnel, afin de grossir son casting de combattants. Après l'arrivée de Ryu et Chun-Li de la licence Street Fighter en mai dernier, une version ultime du jeu, contenant tous les DLC parus est enfin proposée à la vente en version physique. Baptisée Power Rangers : Battle for the Grid - Super Edition, cette nouvelle version vous attend dès maintenant dans toutes les boutiques.

Power Rangers : Battle for the Grid - Super Edition est une revisite moderne de la franchise de plus de 25 ans qui inclut l'édition Collector, les trois Season Pass et le tout nouveau pack Street Fighter. Les Power Rangers ainsi que les méchants d’hier et d’aujourd’hui s’affrontent dans des combats en équipe à 3 contre 3 avec 23 personnages jouables, dont les célèbres Ryu et Chun-Li de Street Fighter.

Les commandes de Power Rangers : Battle for the Grid favorisent la simplicité et la fluidité, permettant aux débutants d'apprécier le système de combat et encourageant les joueurs confirmés à se plonger dans des mécanismes de jeu variés, comme la prise d'assaut, une défense dynamique, des combos épiques ou encore un mode Megazord qui permet d’inverser la tendance. En tant que premier jeu de combat avec crossplay entre PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC et Stadia, les joueurs de Power Rangers : Battle for the Grid ont lancé plus de 1,2 milliard de matchs en ligne, unissant les joueurs de toutes les plateformes dans un salon commun de matchmaking.

Testez vos compétences en ligne contre des amis et des joueurs du monde entier pour une rejouabilité illimitée. La progression multiplateforme est également disponible, ce qui permet aux joueurs de transférer leur progression d’une plateforme à une autre. Nommé par IGN en 2019 comme « meilleur jeu de combat », Power Rangers : Battle for the Grid propose un mode Histoire approfondi avec les voix du casting original de Power Rangers, un mode Arcade pour jouer à l'histoire de chaque personnage et un mode de jeu en ligne pour s'affronter dans des matchs occasionnels et classés.