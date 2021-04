Power Rangers : Battle for the Grid - Ryu s'échauffe dans son costume Angel Grove Class of '93

Dévoilé il y a deux semaines, le nouveau partenariat entre Capcom et nWay Inc. offre aux possesseurs de Power Rangers : Battle for the Grid la possibilité d'incarner Ryu et Chun-Li de la licence Street Fighter. Après nous avoir présenté leurs costumes de rangers, nous découvrons aujourd'hui un costume plus traditionnel pour Ryu, ainsi qu'une nouvelle session de gameplay nous permettant de voir que Ryu n'a rien perdu de sa force au fil des ans.

Les deux personnages seront disponibles dans le Street Fighter Pack qui sera disponible le 25 mai 2021 . Enfin, une nouvelle édition du jeu sobrement intitulée Power Rangers : Battle for the Grid - Super Edition fera également son arrivée en mai sur l'eShop, et en juillet en version physique. Cette dernière contiendra le jeu de base, ainsi que tous les DLC parus à ce jour :

Season Pass n°1

Season Pass n°2

Season Pass n°3

Street Fighter Pack

4 costumes exclusifs

La version physique sera commercialisée au prix de 49,99€ et pour les détenteurs d'une version dématérialisée, un "kit de mise à niveau" sera proposé sur l'eShop.