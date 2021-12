Power Rangers : Battle for the Grid - Rita Repulsa se dévoile dans un trailer dédié

Elle est l'une des première super vilains que les Occidentaux ont pu voir débarquer sur leurs écrans lors de la diffusion de la licence Power Rangers. Rita Repulsa débarque enfin dans le casting des combattants de Power Rangers : Battle for the Grid sur Nintendo Switch. Attende pour le 14 décembre 2021 dans le 4ème Season Pass du jeu, elle pourra être accessible en payant le fameux pass 14,99€, ou à l'unité au prix de 5,99€. Pour apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur Rita, nous vous laissons un descriptif complet ainsi que son trailer ci-dessous.

Depuis sa sinistre base lunaire, Rita prépare sa conquête de la Terre, qui résiste à ses attaques depuis des millénaires. Le style de combat de Rita met l'accent à la fois sur la maîtrise de son armée de patrouilleurs en mastic et sur un éventail vertigineux de sorts magiques différents qui garantissent la déstabilisation de ses adversaires. Pinwheel Chaos, une boule d'énergie dévastatrice qui roule, commence à distance puis se rapproche lentement de Rita, désavantageant instantanément ses adversaires en les rapprochant d'elle.

Grâce à sa maîtrise magique de sa pile de patrouilleurs en mastic, ses adversaires ne sont à l'abri nulle part dans une bataille. Pendant que ses patrouilleurs poursuivent, frappent et soumettent leurs adversaires, Rita les couvre à distance avec une myriade de sorts magiques dévastateurs. Royal Candle coupe l'écran en deux avec une attaque explosive et enflammée, faisant de tout adversaire à mi-portée une cible. Quiconque est assez fou pour s'approcher de Rita devra alors faire face à ses coups de pied et de bâton améliorés par la magie, ainsi qu'à sa maîtrise de la manœuvrabilité aérienne grâce à son sort Queen's Ambit.