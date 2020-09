Power Rangers : Battle for the Grid - Scorpina vient clôturer le Season Pass n°3

Disponible depuis mars 2019 sur Nintendo Switch, Power Rangers : Battle for the Grid continue son bonhomme de chemin en sortant au fil des mois des personnages supplémentaires pour son casting de super héros et de super vilains. Actuellement au Season Pass n°3, le troisième et dernier combattant du pass vient d'être révélé ce jour, et il s'agira de Scorpina, une méchante emblématique de Power Rangers : Mighty Morphin. Les plus anciens d'entre-nous se souviendront sûrement du personnage puisque cette saison est la première a avoir été diffusée en Occident.

Disponible à partir du 8 décembre 2020 , nous vous laissons découvrir ci-dessous son trailer de présentation.