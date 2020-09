Power Rangers : Battle for the Grid - Lauren Shiba dévoile ses capacités dans un trailer

Quasiment tous les jeux de combat ont le droit à présent à un renforcement du casting de combattants via l'ajout de Season Pass, et Power Rangers : Battle for the Grid ne déroge pas à la règle. Avec son Season Pass n°3 actuellement en vente, nous découvrons ce jour le deuxième des 3 nouveaux combattants à avoir rejoint les rangers : Lauren Shiba issue de la saison Super Samurai.

Nous vous laissons découvrir ci-dessous son trailer dédié, nous laissant apercevoir sa palette de coups dévastateurs. Pour rappel, le Season Pass n°3 est actuellement accessible au prix de 14,99€, et il vous est également possiblement d'acheter uniquement le personnage de Lauren Shiba à 5,99€ lors de sa sortie le 15 septembre 2020 .

Source : Nintendo