Power Rangers : Battle for the Grid - Ryu et Chun-Li débarquent en DLC

Les amateurs de Power Rangers le savent, une fois que l'on commence à mettre le nez dans l'univers de la série, les univers parallèles, etc. on a vite fait de s'y perdre. Et nWay Inc., les développeurs de Power Rangers : Battle for the Grid semblent bien décidé à apporter encore un peu d'exotisme dans le monde des combattants colorés. Fruit d'un nouveau partenariat avec Capcom, Ryu et Chun-Li de la célèbre licence Street Fighter vont faire leur apparition dans le jeu en tant que personnages DLC.

Proposé dans le prochain Street Fighter Pack qui sera disponible le 25 mai 2021 , nous vous laissons découvrir la vidéo de présentation des deux combattants qui en plus de revêtir des costumes exclusifs, conservent leurs techniques phares.

A noter qu'une nouvelle édition du jeu sobrement intitulée Power Rangers : Battle for the Grid - Super Edition fera également son arrivée en mai sur l'eShop, et en juillet en version physique. Cette dernière contiendra le jeu de base, ainsi que tous les DLC parus à ce jour :

Season Pass n°1

Season Pass n°2

Season Pass n°3

Street Fighter Pack

4 costumes exclusifs

La version physique sera commercialisée au prix de 49,99€ et pour les détenteurs d'une version dématérialisée, un "kit de mise à niveau" sera proposé sur l'eShop.