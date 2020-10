Power Rangers : Battle for the Grid - Les rangers Lauren Shiba et Robert "RJ" James nous en mettent plein les yeux en vidéo

Disponible depuis le 26 mars 2019, Power Rangers : Battle for the Grid est un jeu de combat mettant en scène plusieurs grands rangers toutes saisons confondues de la série. Comme beaucoup de jeux de combat à l'heure actuelle, celui-ci n'a pas échappé aux classiques season pass nous offrants quelques nouveaux personnages pour gonfler le roster de départ. Déjà rendu au season pass n°3, ce dernier est composé des personnages de Lauren Shiba, Robert "RJ" James et Scorpina. Si cette dernière ne sera disponible que dans le courant du mois de décembre, les deux premiers en revanche sont d'ores et déjà accessibles aux joueurs.

Ayant pu nous procurer le jeu ainsi que ce dernier season pass, nous vous proposons de découvrir ci-dessous quelques extraits du jeu, centrés sur les modes arcades de Lauren Shiba et de Robert "RJ"" James. La première maitrise à la perfection l'art de l'épée, tandis que le second est un adepte du corps-à-corps très efficace grâce à sa maîtrise du Pai Zhuq.

Pour rappel, Power Rangers : Battle for the Grid est proposé sur l'eShop au prix de 19,99€, et les différents personnages additionnels sont proposés à 5,99€ l'unité, ou dans le Season 3.

Source : Nintendo