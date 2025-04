Poochy & Yoshi's Woolly World : le jeu 3DS / Wii U repéré sur Nintendo Switch

Le premier Nintendo Direct spécial Nintendo SWITCH 2 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) a notamment détaillé les trois types de jeux jouables sur Nintendo SWITCH 2 : les jeux SWITCH 2 exclusifs et les jeux Nintendo Switch 2 Edition mais aussi les jeux Switch 1 qui grâce à la rétrompatibilité pourront profiter "d'un écran plus clair et plus net et d'un gameplay plus pratique, ainsi que la prise en charge du mode "Partage".

Lors du Nintendo Direct, un écran a fait défiler les nombreux jeux Switch qui pourront donc profiter de la rétrompatibilité : Luigi's Mansion 3, Splatoon 3, Super Mario Maker 2 ou encore Yoshi's Crafted World.

A ce propos, certains fans ont remarqué que si Yoshi's Crafted World apparaissait dans la version française et japonaise du Nintendo Direct, dans la version américaine, le jeu était remplacé par une image de Poochy & Yoshi's Woolly World, le jeu 3DS de 2017 ​ !

Alors, on peut penser à une erreur de localisation mais vu tous les portages et remasters qui sont sortis sur Switch ces derniers mois , il est tout à fait possible aussi que ce soit une gaffe et que Poochy & Yoshi's Woolly World​ (qui est déjà, à la base un portage de Yoshi's Woolly World​ ! sorti initialement en 2015 sur Wii U) soit prévu, à un moment ou un autre sur Nintendo Switch.

