Pokémon Trading Card Game Classic : aperçu du set premium du jeu de cartes à collectionner Pokémon

A l'occasion du Pokémon Presents du 27 février (dont vous pouvez retrouver toutes les annonces ICI), le Pokémon Trading Card Game Classic a été présenté. Il s'agit d'un "set premium" du JCC Pokémon "conçu pour durer toute une vie" et mis au point conjointement par Nintendo, Creatures et The Pokémon Company. Ce set sortira fin 2023 et sera présenté plus en détails lors des des Championnats du Monde Pokémon cet été (voir là). retrouvez une vidéo et une présentation du ci-dessous..

Amusez-vous avec le JCC Pokémon et faites des combats amicaux quand vous voulez, où vous voulez avec le Pokémon Trading Card Game Classic ! Le Pokémon Trading Card Game Classic est un plateau de jeu pliable et transportable pour deux personnes, avec des zones de placement de cartes pour votre Pokémon Actif, vos Pokémon de Banc, votre deck, votre pile de défausse et vos cartes Récompense. Au centre du plateau se trouve un compartiment pouvant accueillir jusqu'à trois decks et une boîte à outils contenant tous les accessoires dont vous avez besoin pour combattre. Retournez à l'époque où Florizarre, Dracaufeu et Tortank étaient les stars du Set de Base du JCC Pokémon avec ces trois decks construits mettant en vedette les premiers partenaires Pokémon de Kanto complètement évolués. Ces decks comportent également des cartes nouvellement imprimées pour accompagner les cartes classiques. Certaines de ces cartes inédites, comme Ho-Oh-ex et Lugia-ex, vous permettront de créer de nouvelles stratégies. À l'exception des cartes Énergie de base, les cartes contenues dans ces decks ne sont pas autorisées en tournois. Mais comme aucune partie ne se ressemble, ces decks sont parfaits pour affronter vos amis et votre famille au JCC Pokémon lors de combats sans cesse renouvelés. Toutes les cartes du JCC Pokémon contenues dans le Pokémon Trading Card Game Classic sont disponibles uniquement en anglais. Dans la boîte à outils, vous trouverez des marqueurs de dégâts empilables qui vous permettront d'indiquer clairement combien de dégâts un Pokémon a reçus, des marqueurs de brûlure et d'empoisonnement en trois dimensions et des sphères en métal qui remplacent les pièces Pokémon. Au centre de la boîte à outils se trouve un mini toboggan du haut duquel vous pourrez faire rouler ces sphères en métal. Si la sphère atterrit dans un trou bordé de blanc, considérez que c'est face. Si elle atterrit dans un trou bordé de noir, considérez que c'est pile. Avec le Pokémon Trading Card Game Classic, vous ne passerez plus votre temps à chercher vos dés ou vos pièces partout. Le Pokémon Trading Card Game Classic contient : un plateau de jeu pliable dans lequel vous pouvez ranger tous les objets inclus dans le Pokémon Trading Card Game Classic ;

une boîte à outils dans laquelle vous pouvez ranger vos marqueurs de dégâts empilables, vos marqueurs de brûlure et d'empoisonnement et vos sphères en métal ;

trois decks du JCC Pokémon mettant en vedette Florizarre, Dracaufeu et Tortank, ainsi que des cartes inédites pour accompagner les cartes classiques ;

trois étuis à cartes représentant les symboles d'Énergie des decks du JCC Pokémon inclus. Le Pokémon Trading Card Game Classic sera disponible dans les magasins de jeu participants fin 2023.