Pokémon Sleep : la béta lancée dans certains pays

Cela fait plusieurs années que l'on entend parler de Pokémon Sleep, un titre censé accompagner et surveiller notre sommeil (et accessoirement nous prendre le peu de temps de cerveau disponible qui nous reste). Le titre se prépare enfin à arriver cet été (voir ici) En attendant d'autres détails, depuis aujourd'hui, il est possible de télécharger une version béta du titre dans certains pays (comme l'Argentine, l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande). La béta ne sera disponible que jusqu'au 13 juillet . On vous tient au courant si la béta débarque en France.

Serebii Update: Pokémon Sleep is available as an open beta for Android users in Australia, Argentina, Canada & New Zealand from now until July 13th at 00:00 UTC https://t.co/NWlAdn57aQ pic.twitter.com/6sJc4F0WsT