Pokémon Sleep sort de sa torpeur et sortira cet été sur mobile

Annoncé en 2019 par The Pokémon Company, Pokémon Sleep est le nouveau projet de jeu mobile à venir en 2019. Ce dernier analysera la qualité de votre sommeil et le gameplay évoluera en fonction de ce dernier. Si le concept peut paraître encore obscure, The Pokémon Company a profité du dernier Pokémon Presents pour nous dévoiler un nouveau trailer.

Annoncé pour la première fois en mai 2019, Pokémon Sleep propose une expérience de jeu enrichissante aux Dresseurs et Dresseuses, dont le sommeil et le réveil sont intégrés à une dynamique de gameplay. Aujourd'hui, la sortie de Pokémon Sleep a été annoncée pour l'été 2023 sur appareils iOS et Android. Chaque Dresseur ou Dresseuse travaillera aux côtés du Professeur Néroli, qui étudie les styles de dodo des Pokémon, et de Ronflex, afin de mener des recherches sur le sommeil des Pokémon.

Le Pokémon GO Plus + utilise la technologie Bluetooth® basse consommation pour se connecter aux applications de smartphone. Ainsi, il peut être utilisé avec Pokémon GO et Pokémon Sleep. Dans Pokémon GO, le Pokémon GO Plus + permet de lancer des Poké Balls automatiquement. Dans Pokémon Sleep, cet appareil peut être utilisé pour mesurer le sommeil parallèlement au smartphone. Le Pokémon GO Plus + sera disponible le 21 juillet 2023.