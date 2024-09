Pokémon Sleep enfin compatible avec les montres connectées

Dernière application en date dédiée à l'univers des monstres de poche, Pokémon Sleep propose aux joueurs d'analyser la qualité de leur sommeil et de rendre cela ludique avec la capture des créatures iconiques. Jusqu'à présent uniquement compatible avec les smartphones, The Pokémon Company International vient de confirmer que Pokémon Sleep est enfin compatible avec les plus grandes marques de montres connectées, permettant ainsi aux joueurs et joueuses de facilement mesurer leur sommeil et d’étudier les styles de dodo des Pokémon. Et pour les mélomanes, l’album officiel et la playlist officielle de Pokémon Sleep, comprenant 34 morceaux, sont désormais disponibles parmi le catalogue de Pokémon sur Spotify.

Il est désormais possible de mesurer son sommeil plus efficacement en associant une montre connectée à Pokémon Sleep. Cela permet aux Dresseurs et Dresseuses de mener des recherches sur le sommeil automatiquement à l’heure du coucher.Les montres connectées (ou smartwatchs) compatibles comprennent celles des gammes Apple Watch, Galaxy Watch, Google Pixel Watch et Fitbit. Les données enregistrées sur Apple Watch peuvent être synchronisées avec l’application Santé sur iOS, et celles enregistrées via Galaxy Watch, Google Pixel Watch ou Fitbit peuvent l’être sur Android via l’application Santé Connect. Afin de célébrer cette compatibilité avec les montres connectées, des cadeaux spéciaux sont disponibles pour les Dresseurs et Dresseuses novices ainsi que celles et ceux qui font leur retour en jeu.