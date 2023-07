Pokémon Sleep - Filez au lit pour tous les capturer !

Ce soir, c'est au lit de bonne heure pour essayer le nouveau jeu de la licence Pokémon ! Disponible dès à présent sur iOS et Androir, Pokémon Sleep est une nouvelle application qui s'occupe de mesurer la qualité de votre sommeil, tout en proposant de la capture de créatures sur le tout nouveau Dododex. Et pour ceux aimant les accessoires connectés, le Pokémon GO Plus + sort en Europe le vendredi 21 juillet . Divers bonus peuvent être obtenus en jeu en connectant le Pokémon GO Plus + à Pokémon Sleep et Pokémon GO, y compris un Pikachu portant un bonnet de nuit qu’il est possible de croiser dans Pokémon Sleep, et une Étude spéciale menant à une rencontre avec un Ronflex portant un bonnet de nuit.

Pour jouer à Pokémon Sleep, il suffit de poser son appareil mobile ou son Pokémon GO Plus + à côté de son oreiller, puis de s'endormir. Au réveil, le joueur ou la joueuse peut consulter les résultats de la mesure de son sommeil, étudier les styles de dodo des Pokémon apparus et travailler de concert avec le Professeur Néroli, chercheur en sommeil, pour les enregistrer dans son Dododex. Plus on accumule d'heures de sommeil, plus Ronflex se renforce. Ainsi, on peut rencontrer plus de Pokémon et découvrir davantage de styles de dodo.

