Pokémon Pocket - L'extension Gardiens Astraux débarque fin avril sur mobiles

Commencez à mettre vos sabliers de côté, The Pokémon Company vient de publier la bande-annonce de la prochaine extension du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket. Cette dernière se nomme Gardiens Astraux, et mettra à l'honneur les Pokémon de la région d'Alola. Disponible à partir du 30 avril , l'extension sera également accompagnée d'un nouvel événement et de missions spéciales.

Nouvelle extension : Gardiens Astraux Dans Gardiens Astraux, les joueurs et joueuses découvriront de nombreux Pokémon emblématiques apparus dans les jeux vidéo Pokémon Soleil et Pokémon Lune, grâce aux deux nouveaux Boosters numériques mettant en vedette les Pokémon légendaires Solgaleo et Lunala. En ouvrant ces Boosters et en utilisant la pioche miracle, les fans du monde entier pourront collectionner les nouvelles cartes issues de l’extension Gardiens Astraux, qui comprennent notamment les Pokémon de départ d’Alola : Brindibou, Flamiaou et Otaquin.