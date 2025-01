Pokémon Pocket - L'extension Choc Spatio-Temporel et les échanges arrivent la semaine prochaine sur mobiles

Alors que l'anarchie est totale avec la dernière extension de cartes officielles Pokemon Trading Card Game, certains joueurs ont aimé se tourner vers le jeu mobile Pokémon Pocket. Ne possédant pour le moment que 2 extension et un mode versus, le groupe The Pokémon Company vient d'annoncer officiellement la prochaine mise à jour qui sera déployée à partir du 29 janvier en deux temps :

Nous espérons que vous avez fait le plein de sablier pour permettre de faire un maximum d'acquisitions intéressantes.

Nouvelle fonctionnalité

La fonctionnalité d’échange, qui sera disponible le 29 janvier 2025, permettra aux joueurs et joueuses d’échanger leurs cartes Pokémon numériques avec leurs proches et ainsi compléter leur collection de cartes plus facilement dans le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket. Deux types d’objets seront nécessaires pour échanger de cartes de rareté 1 à 4 ♦ et 1 ★ contre des cartes de rareté équivalente : les Sabliers Échange et les Jetons Échange. Au moment du lancement de cette fonctionnalité, certaines cartes des Boosters de Puissance Génétique et de L’Île Fabuleuse pourront être échangées. Cette sélection de cartes sera étendue lors des mises à jour suivantes.

Des restrictions s’appliquent. Pour en savoir plus sur les échanges, consultez la rubrique « Astuces » en jeu.