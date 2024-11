Pokémon Pocket téléchargé plus de 30 millions de fois dans le monde en moins de 10 jours

Pokémon Pocket continue de créer le buzz et de passionner les joueurs. En moins de dix jours , l'application mobile gratuite qui permet de jouer avec des cartes Pokémon numériques aurait été téléchargé plus de 30 millions de fois ! Véritable phénomène sur les réseaux sociaux, Pokémon Pocket semble avoir réussi son pari en transposant en jeu vidéo le célèbre jeux de cartes à collectionner Pokémon.

Alors, les fans finiront-ils par se lasser d'ouvrir des paquets virtuels dans l'espoir de trouver une carte "rare" ? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, n'hésitez pas à nous donner votre avis et nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Pokémon Pocket est disponible en téléchargement gratuit sur l'App Store et le Play Store.

Les cartes Pokémon, distribuées dans pas moins de 89 pays, n’auront jamais été aussi accessibles !



Profitez des cartes Pokémon à tout endroit et à tout moment sur votre appareil mobile ! Chaque jour, ouvrez des Boosters et obtenez des cartes ! Récupérez des cartes tous les jours ! Vous pouvez ouvrir deux Boosters par jour sans frais et collectionner des cartes Pokémon reprenant d’anciennes illustrations pétries de nostalgie, ainsi que de toutes nouvelles cartes propres à cette application. Découvrez de nouvelles cartes Pokémon ! Les cartes immersives sont un tout nouveau type de carte qui apparaît pour la première fois ! Avec leur nouveau design façon 3D, les cartes immersives vous donneront l’impression de plonger dans l’illustration de la carte. Exhibez votre collection ! Utilisez les portfolios ou les cadres expo pour mettre vos cartes en valeur et les montrer au monde entier ! Faites des combats sans pression, individuellement ou à plusieurs ! Vous pouvez faire des combats sans pression en plein milieu de votre journée ! Condition d'utilisation ICI

Source : Pokemontcgpocket