Pokémon Go : les Pokémon de la 6ème génération provenant de la région de Kalos débarquent en jeu

C'est officiel ! Après plusieurs jours de teasing de la part de Niantic, les Pokémon de la 6ème génération débarquent enfin dans Pokémon Go. Provenant de la région de Kalos et plus précisément de l'opus Pokémon X et Pokémon Y, cette nouvelle génération est d'ores et déjà disponible en jeu.

Afin de célébrer l'arrivée de la 6ème génération, Nianctic a prévu à partir d'aujourd'hui et jusqu'au mardi 8 décembre à 22h d'augmenter la fréquence d'apparition de ces nouveaux Pokémon. Vous trouverez ainsi plus aisément dans la nature, les raids et les œufs les Pokémon issus de la région de Kalos. Retrouvez ci-dessous la trailer de lancement de cette nouvelle génération.

Doucement mais sûrement, Niantic rattrape son retard entre la génération actuelle et celle de Pokémon Go. Bonne chasse à tous dresseurs.

Les Pokémon découverts à l'origine à Kalos, comme Marisson, Feunnec, Grenousse, Passerouge et leurs Évolutions, apparaissent désormais dans Pokémon GO, y compris les très attendus Amphinobi et Flambusard ! Les deux versions de Némélios sont disponibles. De plus, à partir de maintenant et jusqu'au mardi 8 décembre 2020, à 22h00 heure locale , les Pokémon découverts à l'origine dans la région de Kalos apparaîtront plus souvent à l'état sauvage !

Source : Youtube