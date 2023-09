Pokémon Go - La région de Paldea s'invite enfin sur mobiles

Elle fascine autant qu'elle divise, la neuvième génération de Pokémon est pourtant de sortie sur Pokémon Go dès à présent. Les joueurs peuvent désormais attraper des Pokémon de la région de Paldea. A vous de tenter de débusquer votre starter préféré parmis Poussacha, Chochodile et Coiffeton.

En plus de ces nouveaux arrivants, Des aventures à foison propose également des ultra bonus, des événements ainsi qu'une nouvelle étude spéciale gratuite, sans oublier de nouveaux objets pour les avatars. Retrouvez toutes les informations sur les Pokémon de Paldea et la saison Des aventures à foison sur le site officiel de Pokémon GO.