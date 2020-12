Pokémon Go : terminez l’étude spéciale à durée limitée pour rencontrer Celebi shiny à l'aide de Jessie et James.

Alors que la 6ème génération de Pokémon vient de débarquer récemment dans Pokémon Go, Niantic nous offre aujourd'hui une petite surprise en nous annonçant une collaboration avec Pokémon, le film : Les secrets de la jungle. Cet événement à durée limitée, commence dès aujourd'hui et vous permettra d'affronter Jessie et James, de rencontrer Pikachu explorateur et d'obtenir grâce à une étude spéciale Celebi shiny.

Vous retrouverez ci-dessous le trailer de cet événement ainsi que toutes les informations à savoir. Bonne chasse dresseurs !

Dresseurs, Nous sommes heureux de vous annoncer que la sortie du nouveau film Pokémon, Les secrets de la jungle, est prévue pour bientôt. Pour fêter la sortie du film, à partir du lundi 14 décembre 2020, Jessie et James reviendront dans Pokémon GO, et vous pourrez rencontrer Celebi chromatique en terminant une Étude spéciale à durée limitée. Vous découvrirez également d’autres éléments en jeu tout droit sortis du film. Terminez l’Étude spéciale pour rencontrer Celebi chromatique. Jessie et James sont de retour dans Pokémon GO. Horaire À partir du lundi 14 décembre 2020 à 8h, heure locale Particularités Une Étude spéciale à durée limitée inspirée du film sera disponible. Terminez cette Étude pour rencontrer Celebi chromatique. Étrangement, ce seront Jessie et James qui vous guideront tout au long de cette Étude spéciale, et non pas le Professeur Willow. Espérons qu’ils ne vous jouent pas un mauvais tour ! Restez à l’écoute pour plus de détails sur cette Étude spéciale.

Jessie et James seront de retour à bord de leur montgolfière Miaouss pour une durée limitée. Ils ont reçu des Pokémon Obscurs de la part de la Team GO Rocket différents de ceux qu’ils avaient lors de leur dernière visite dans Pokémon GO. Restez à l’écoute pour découvrir quand Jessie et James quitteront Pokémon GO.

N’oubliez pas d’aller jeter un œil aux objets pour avatar inspirés des tenus de Jessie et James dans Pokémon, le film : Les secrets de la jungle. Ces objets pour avatar seront disponibles gratuitement dans la Boutique Mode. Pikachu Explorateur fait son entrée dans Pokémon GO ! Horaire Du lundi 14 décembre 2020 à 8h au lundi 21 décembre 2020 à 22h (heures locales). Particularités Pikachu Explorateur apparaîtra dans la nature et dans les Raids. Vous pourriez même rencontrer un Pikachu Explorateur chromatique...

Jessie et James pourraient apparaître sur vos photos pendant l’évènement.

Pendant l’Heure du Pokémon vedette le mardi 15 décembre 2020 de 18h à 19h (heures locales), Pikachu Explorateur apparaîtra plus fréquemment dans la nature, et vous recevrez le double de Bonbons pour chaque Pokémon attrapé. Rencontrez des Pokémon que vous retrouverez dans Pokémon, le film : Les secrets de la jungle. Horaire Du lundi 14 décembre 2020 à 8h au jeudi 17 décembre 2020 à 22h (heures locales). Particularités Hoothoot, Pifeuil, Rototaupe, Doudouvet, Crabicoque et d’autres Pokémon apparaîtront plus fréquemment dans la nature. Vous pourriez même rencontrer un Fermite !

Excelangue, Mysdibule, Libégon, Furaiglon et d’autres Pokémon apparaîtront dans les Combats de Raids.

Toudoudou, Lippouti, Élekid, Magby, Manzaï et Furaiglon écloront des Œufs de 5 km.

Vous pourriez même rencontrer un Furaiglon chromatique ! La montgolfière Miaouss de Jessie et James apparaîtra plus fréquemment le 25 décembre. Horaire Le vendredi 25 décembre 2020 de 8h à 22h, heures locales Particularités La montgolfière Miaouss de Jessie et James apparaîtra plus fréquemment. Profitez-en pour les défier. Dresseurs, restez à l’écoute pour plus de détails sur Pokémon, le film : Les secrets de la jungle. — L’équipe Pokémon GO