Pokémon Epée et Pokémon Bouclier DLC 2 : le Tournoi des Stars de Galar

C'est aujourd'hui qu'était organisé un direct consacré au DLC n°2 du pass d'extension de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier. Un événement un peu particulier où The Pokemon Company nous a livré toutes les informations concernant Couronneige et ses surprises. En l'occurrence, le Tournoi des Stars de Galar est l'une des plus grosses features annoncé pour ce nouveau contenu.

Pour rappel, les terres enneigées de la Couronne est attendu pour le 23 octobre 2020 sur Nintendo Switch, découvrez dès maintenant son annonce ici.

Après avoir atteint un certain point de votre aventure à Couronneige, vous pourrez participer au Tournoi des Stars de Galar qui se tiendra à Winscor. Il s’agit d’une création de Tarak qui souhaite s’en servir pour enflammer l’âme de tout Galar ! Après avoir accepté son invitation, vous pourrez choisir un partenaire parmi de nombreux Dresseurs croisés au cours de vos aventures dans Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier (ainsi que leur extension), et prendre part avec lui ou elle à un tournoi de Combats Multi ! En fonction de votre équipier et de vos adversaires, vous pourriez découvrir de nouvelles facettes de personnages familiers !

