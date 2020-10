Pokémon Epée et Bouclier : un nouveau Pikachu casquette d'Alola est disponible

Alors que sort aujourd'hui le dernier DLC du Pass d'extension de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier à savoir les terres enneigées de la Couronne (voir notre news ici), The Pokemon Company vient de nous livrer une petite attention. En effet, un nouveau code débloquant un nouveau Pikachu portant une casquette de Sacha d'Alola vient de nous être dévoilé (disponible ci-dessous). Voici les instructions à suivre pour pouvoir débloquer n'importe quel Pikachu via un code :

Pour rappel, ces codes sont uniquement valables pour Pokémon Epée et Pokémon Bouclier jusqu'au 30 novembre 2020 .

Alola, Trainers! Take a break from the chill of the Crown Tundra with Pikachu and a memento of its adventures in the sunny Alola region. ☀️



Use this password to add Alola Cap Pikachu to your team: ULTRAP1KA



⚡️ Details: https://t.co/7Z53CKFSPL pic.twitter.com/Yd7I5HYmui