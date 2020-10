Pokémon Epée et Bouclier : un nouveau Pikachu à casquette est disponible

Pour célébrer l'arrivée du deuxième et dernier DLC de l'extension de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier, Nintendo est en train d'offrir en ce moment des Pikachu portant différentes casquettes de Sacha. Disponible via un code distribué sur Internet, aujourd'hui c'est un nouveau mot de passe qui nous est révélé afin d'obtenir gratuitement un Pikachu portant la casquette de Sacha de Hoenn (voir ci-dessous). De quoi ravir les joueurs mais aussi les fans de l'animé.

Retrouvez notre news pour savoir comment débloquer ce nouveau Pikachu de la région d'Hoenn ici. Restez connecté sur Nintendo-Master car d'autres Pikachu pourraient surgir à n'importe quel moment.

Another behatted Pikachu has been spotted! Take a trip down memory lane and befriend this Pikachu wearing Ash’s iconic cap from #PokemonTheSeries: Ruby and Sapphire!



Use the following password in #PokemonSwordShield to add Hoenn Cap Pikachu to your team: P1KAADVANCE pic.twitter.com/dnLTS2S0aE