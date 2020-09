Pokémon Epée et Bouclier : un clip musical pour célébrer le pass d'extension

Aujourd'hui se tenait un Pokémon Direct consacré au DLC n°2 du pass d'extension de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier. Lors de cet événement nous avons pu en apprendre davantage sur les terres enneigées de la Couronne mais nous avons eu le droit aussi à une petite surprise à la fin du direct. En effet, afin de célébrer l'arrivée de la deuxième et dernière extension du Pokémon Epée et Pokémon Bouclier, The Pokemon Company à collaborer avec le célèbre groupe de rock japonais BUMP OF CHICKEN par le biais d'un clip vidéo.

Une façon inédite et amusante pour The Pokemon Company de fêter l'arrivée d'un contenu additionnel pour Pokémon. Vous retrouvez le clip en question ci-dessous. Nous vous recommandons vivement d'aller le voir car celui-ci en vaut le détour. Bon visionnage !