Pokémon Epée et Bouclier fête aujourd'hui son première anniversaire : nos souvenirs dans Galar

Aujourd'hui est une journée un peu spéciale car nous fêtons l'anniversaire de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier. Cela fait maintenant 1 an jour pour jour que la huitième génération de Pokémon occupe nos foyers sur Nintendo Switch. Un opus qui aura rencontré des hauts et des bas durant son développement et même après sa sortie avec par exemple la polémique des Pokémon qui auraient été entièrement remodélisés, le Pokédex qui fuite avant la sortie du jeu, etc.

Dans l'ensemble, le jeu a été plutôt bien accueilli par les fans et la critique (voir notre test ici). Malgré, l'inclusion des terres sauvages, l'une des features les plus appréciés du jeu, l'une des choses que les joueurs lui reprochent c'est de se reposer trop sur ses acquis et ne pas se réinventer.

Ce fut aussi l'occasion de pour The Pokemon Company de proposer pour la première fois une extension contenant deux contenus additionnels payants avec Isolarmure et Couronneige. De bonnes idées dans l'ensemble et qui pourraient se concrétiser dans les prochaines opus. Pourquoi pas voir un jour venir un Pokémon à la The Legend of Zelda : Breath of the Wild où l'exploration et la liberté seraient mis en avant. Bref, qu'on l'aime ou que l'on ne l'aime pas Pokémon Epée et Pokémon Bouclier auront su marquer bon nombre joueur à travers le monde.

Afin de célébrer dignement cette première bougie que souffle aujourd'hui le jeu, retrouvez ci-dessous une vidéo retraçant les grands moments de la région de Galar. Attention, si vous n'avez pas encore fait l'aventure de Pokémon Epée ou Pokémon Bouclier, cette vidéo risque de vous spoil une bonne partie de l'aventure principale.

Pour rappel, Pokémon Epée / Pokémon Bouclier + Pass d'extension en format physique est d'ores et déjà disponible sur le marché. Si cela vous intéresse retrouvez comment obtenir le Pokémon fabuleux Zarude via notre guide complet ici.

Source : Youtube