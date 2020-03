Pokémon Epée & Bouclier reçoit la mise à jour 1.1.1 qui corrige les plantages causés par les Pokémon hackés

Pokémon Epée et Pokémon Bouclier ont reçu aujourd'hui une mise à jour qui les fait passer en version 1.1.1 . A priori pas grand chose si ce n'est la correction de bugs pour améliorer l'expérience de jeu- vous connaissez le refrain. Cependant, les notes officielles du patch nous apprennent que la mise à jour corrige aussi et surtout les plantages que certains joueurs rencontraient dernièrement à cause de "Pokémon hackés" (introduits dans le jeu par des hackers) qu'ils avaient malencontreusement récupéré souvent sans même le savoir. Une bonne nouvelle donc pour toutes celles et ceux qui rencontraient des problèmes d'arrêt inopinés avec leur jeu...

Source : Pokemon