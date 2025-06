Pokémon Écarlate et Violet - Aperçu du patch d'amélioration gratuit de la Nintendo Switch 2

Dernière génération en date de Pokémon parue sur Nintendo Switch en novembre 2022, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet ont certes rencontrés un net succès en terme de ventes, mais également de vives critiques concernant l'aspect technique de cette génération. Annoncé lors du reveal officiel de la Nintendo Switch 2, plusieurs mise à jour gratuites seront proposées dès le 5 juin 2025 pour proposer des améliorations de performances à certains jeux Nintendo Switch qui en ont grandement besoin. Pokémon Écarlate et Pokémon Violet étaient ainsi des candidats presque logiques pour la parution de ces fameux patchs. En attendant de pouvoir nous faire notre propre avis sur ces améliorations, nous vous laissons découvrir ci-dessous un aperçu de ces fameux patchs, publiés par la page X de Serebii.

Serebii Update: A trailer for Pokémon Scarlet & Violet for Nintendo Switch 2 has been released on the Nintendo Today app https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/JQlc66YobG