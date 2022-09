Nintendo dévoile une nouvelle Nintendo Switch OLED stylisée Pokémon Écarlate et Violet

La licence Pokémon a enfin droit à sa propre Nintendo Switch OLED. Quelque temps après la sortie d'une Nintendo Switch OLED Splatoon 3 de toute beauté, Nintendo récidive en vous proposant cette fois-ci une Nintendo Switch OLED stylisée Pokémon Écarlate et Violet.

Prévue pour le 4 novembre prochain (soit deux semaines avant la parution des jeux Pokémon Écarlate et Violet) ce nouveau modèle arbore les couleurs de Koraidon et de Miraidon, les Pokémon légendaires de la nouvelle région de Paldea. Visuellement superbe, cette Nintendo Switch OLED est à découvrir en détails en fin d'article et dans sa bande-annonce spéciale.