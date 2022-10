Pokémon Écarlate et Pokémon Violet font déjà leur pub à la télé française

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sortent dans plus d'un mois mais depuis quelques jours, les deux jeux ont droit à leur première publicité diffusée principalement sur les chaînes jeunesses. Sans surprise, la publicité présente le nouveau monde "sans limite" des jeux ainsi que quelques Pokémon du jeu. Retrouvez cette première publicité avec la vidéo ci-dessous et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet seront disponibles le 18 novembre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch. N'oubliez pas qu'un nouveau rendez-vous Pokémon vous attend demain- voir ici pour les détails.

Rejoignez la communauté de Nintendo-Master.com sur nos réseaux sociaux : Discord, Twitter, Facebook et Youtube