Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante le Multi Exp ne sera pas désactivable

Aves les premières preview des prochains remake de Pokémon Diamant et Perle, à savoir Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, les détails concernant ses jeux et notamment leurs fidélités avec les jeux d'origines commencent à apparaître. Aujourd'hui nous venons d'apprendre un détail intéressant qui ne devrait pas ravir tout le monde, selon le site https://serebii.net/, le multi exp, l'objet permettant à tous vos Pokémon de gagner de l'expérience simultanément après chaque combat ne serait tout simplement pas désactivable.

Ainsi vos Pokémon gagneront expériences et niveaux sans même avoir à combattre et vous n'aurez pas le choix de modifier ce paramètre qui influe grandement sur la difficulté du jeu, rendant alors l'expérience beaucoup plus facile. Que pensez-vous de cette décision des développeurs ?

Replongez dans l'univers de Pokémon Diamant et de Pokémon Perle avec cette aventure mise au goût du jour sur Nintendo Switch. L'intrigue originale a été fidèlement reproduite et les remakes bénéficient des fonctionnalités simples et intuitives propres aux jeux récents de la série, qui permettent notamment de vivre d'intenses combats Pokémon. Les jeux Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante se déroulent dans la région de Sinnoh. Dominée par le Mont Couronné, qui s'élève en son centre, cette contrée possède une nature luxuriante et regorge de mythes anciens transmis de génération en génération. Votre personnage Un célèbre Professeur spécialiste des évolutions Pokémon vous recrute pour parcourir la région de Sinnoh afin de compléter une encyclopédie Pokémon, appelée Pokédex. Vous pouvez choisir l'apparence de votre personnage au début de l'aventure. Votre Pokémon de départ Avant de commencer votre voyage, vous devez choisir qui de Tortipouss, de Ouisticram ou de Tiplouf sera votre premier partenaire Pokémon. Tortipouss TYPE : PLANTE Ce Pokémon est doté d'une carapace en terre qui se durcit lorsqu'il s'abreuve. Il vit sur les rives des lacs.

Son corps produit de l'oxygène par photosynthèse. Les feuilles sur sa tête se flétrissent quand il a soif. Ouisticram TYPE : FEU Il escalade prestement les falaises escarpées et vit sur les sommets. Sa flamme s'éteint quand il dort.

La flamme de sa queue est alimentée par un gaz de son estomac. Même la pluie ne saurait l'éteindre. Tiplouf TYPE : EAU D'un tempérament fier, ce Pokémon déteste que des êtres humains lui offrent de la nourriture. Son duvet épais le protège du froid.

Il vit sur les côtes des régions nordiques. C'est un nageur doué, capable de plonger plus de dix minutes pour trouver à manger. Devenez Maître de la Ligue Au fil de votre aventure dans la région de Sinnoh et à mesure que vous compléterez le Pokédex, vous défierez l'adversaire suprême de chaque localité, aussi appelé Championne ou Champion d'Arène. Vous recevrez un Badge contre chaque victoire. Récupérez les huit Badges pour affronter la Ligue Pokémon, où les plus grands Dresseurs et Dresseuses (le Conseil 4 ainsi que le Maître de la Ligue) vous attendent de pied ferme. Gagnez tous les combats de la Ligue Pokémon pour décrocher le titre que seules les personnes les plus talentueuses méritent : Maître de la Ligue !

Source : Nintendolife