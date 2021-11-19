Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante - La màj 21.2.0 corrige enfin les problèmes de crash sur Nintendo Switch 2

Si les remakes Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillant ne resteront pas dans les annales des meilleurs opus de la licence pour les fans de Pokémon, les deux titres avaient également quelques casseroles aux fesses depuis la sortie de la Nintendo Switch 2. Développés par ILCA, les titres étaient sujets à de nombreux crashs, rendant l'expérience très désagréable sur Nintendo Switch 2. Finalement, le problème est désormais réglé avec la sortie de la màj 21.2.0 disponible depuis le mardi 13 janvier . Allez-vous profiter de l'arrivée de cette mise à jour pour redonner une chance aux remakes de la quatrième génération ?