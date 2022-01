Pokémon : des peluches et des figurines argentées pour le 25eme anniversaire disponibles sur le store de My Nintendo

Depuis l'année dernière, les Pokémon ont 25 ans . Pour marquer le coup, The Pokémon Company a organisé différents évènements, notamment la sortie d'un album spécial mais si vous êtes fan et que vous n'avez pas encore votre petit souvenir, vous pouvez désormais acheter sur le store de My Nintendo des figurines et des peluches argentées de Pikachu, Salamèche, Carapuce et Bulbizarre. Les peluches sont disponibles à 19,99€ et les figurines à 11€99€ (plus les frais de port.) Pour en avoir un aperçu, retrouvez quelques images sur cette page. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le store de My Nintendo.

Source : Nintendo