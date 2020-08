Pokémon Café Mix : un diorama gratuit à imprimer

Si vous êtes fan de la série Pokémon et que vous voulez décorer votre intérieur de ces petits monstres de poche dans ce cas vous êtes au bon endroit. En effet, pour nous occuper durant cet été Nintendo nous propose de faire un petit atelier bricolage en réalisant un diorama provenant du jeu Pokémon Café Mix. Tout ce dont vous aurez besoin c'est d'une imprimante, d'un ciseau et d'une colle. Retrouvez le diorama à imprimer via ce lien. Vous êtes prêt ? A vous de jouer !

Pour rappel, Pokémon Café Mix est un jeu de puzzle atypique où votre objectif est de tenir un café pour Pokémon. Préparez des cafés et réalisez de bons petits plats pour ravir vos convives. Pokémon Café Mix est d'ores et déjà disponible gratuitement sur smartphone et Nintendo Switch.

Source : Nintendo