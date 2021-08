Pokémon Café Mix fait peau neuve et devient Pokémon Café ReMix

Disponible depuis plusieurs mois sur Nintendo Switch et mobiles, Pokémon Café Mix s'apprête à faire peau neuve. Désireux d'améliorer leur jeu de puzzle, Genius Sonority et The Pokémon Company ont planché sur la version actuelle pour proposer des contrôles améliorés, de nouveaux puzzles et des Pokémon supplémentaires à recruter dans notre café.

Cette mise à jour massive arrivera dans le courant de l'automne 2021 , et fera évoluer le jeu en lui octroyant au passage un tout nouveau nom : Pokémon Café ReMix.