Pokémon Café Mix est jouable uniquement en mode portable sur Nintendo Switch

Pokémon Café Mix est un jeu de puzzle gratuit au style adorable qui sort dans quelques jours sur mobiles et Nintendo Switch. Nous vous en avons déjà parlé ICI mais aujourd'hui, grâce à sa fiche eShop, on découvre des tas de petits détails qui nous avaient échappé jusque-là notamment son poids (112 Mo) et le fait qu'il soit incompatible avec le cloud de sauvegarde. Mais surtout, on apprend que la version Nintendo Switch ne sera jouable qu'en mode portable. Il ne sera donc pas possible d'y jouer en mode télé ni même en mode sur table. Une particularité rare sur Nintendo Switch qui semble logique lorsque l'on sait que le jeu est uniquement jouable en tactile...

Pour rappel, Pokémon Café Mix sera disponible le 24 juin 2020 sur mobile et Nintendo Switch. Le jeu sera téléchargeable et jouable gratuitement mais il sera possible d'acheter "des glands dorés" et des "pièces de puzzle" facilitant la progression...