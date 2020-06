Pokémon Café Mix inspire les gourmets qui reproduisent en vrai les recettes du jeu

Pokémon Café Mix est un free-to-play qui entre parfaitement dans la stratégie actuelle de The Pokémon Company qui (comme, prochainement Pokémon Unite) est disponible à la fois sur plateformes mobiles et Nintendo Switch et permet de s'amuser gratuitement tout en incitant aux achats in game A côté de ça, il s'agit d'un petit puzzle game mignon tout plein entièrement tactile (et donc sur Switch, jouable uniquement en mode portable.) Vraiment très simple dans ses mécanismes de jeu, c'est surtout dans sa réalisation et la présence de nombreux Pokémon en mode kawaï que le jeu trouve son intérêt- si tant est qu'on le trouve... Parmi les autres petits plaisirs du jeu, les nombreuses assiettes et boissons concoctées par les Pokémon qui sont elles aussi délicieusement kawaï... Des préparations que certains gamers / gourmets ont reproduit en vrai. Notamment les Pancakes Evoli ou encore les Sandwichs Triopikeur. Retrouvez ces deux recettes (publiées sur Twitter ci-dessous.)

Pour rappel, Pokémon Café Mix est disponible depuis le 24 juin 2020 en téléchargement gratuit sur Nintendo Switch (voir là) mais aussi sur Android (voir ici) et iOS (voir là.).