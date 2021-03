Pokémon : Ailes du Crépuscule - la version française du quatrième épisode centré sur la championne Donna est disponible

Pokémon : Ailes du Crépuscule est une série animée diffusée sur Youtube, racontant de multiples péripéties à travers différents personnages issus de la région de Galar provenant de l'opus Pokémon Epée et Pokémon Bouclier. Jusqu'à aujourd'hui, tous les épisodes sortis ont été seulement doublés en japonais/anglais et sous-titré en français sur la chaîne Youtube officielle de Pokémon France.

C'est maintenant histoire ancienne car de prodigieux fans se sont mis en tête de doubler entièrement chaque épisode de la série Pokémon : Ailes du Crépuscule en français. Un challenge qui n'est pas des moindres et dont la qualité des épisodes sortis jusqu'à présent est au rendez-vous.

Aujourd'hui nous nous attaquons au quatrième épisode de cette série centré cette fois-ci sur Donna, la championne de l'arène du type eau. Un personnage grandement apprécié par les joueurs et les fans de la franchise car celle-ci se démarque facilement grâce à son design, sa personnalité et à son aura qu'elle dégage. Retrouvez sans plus attendre l'épisode en question ci-dessous. N'hésitez surtout pas à soutenir le projet en suivant la chaîne Youtube ou le compte officiel Twitter dédié.

Si cela vous intéresse retrouvez la liste des derniers épisodes sorties en VF:

???? Ça y est ! Il est disponible ! ????



???? L'ÉPISODE 4 DE POKÉMON : AILES DU CRÉPUSCULE EN FRANÇAIS



C'est par ici ► https://t.co/KLQUYdNAqY



Participez à notre CONCOURS et gagnez 8 cartes exclusives à notre projet !

????Follow notre compte + ????RT ce tweet pour participer ! pic.twitter.com/AqPSL8vd6y — Pokémon : Ailes du Crépuscule FR (@PokemonAilesFR) March 17, 2021

Source : Youtube