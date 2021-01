Pokémon : Ailes du Crépuscule - la version française du deuxième épisode centré sur Faïza est désormais disponible

Pokémon : Ailes du Crépuscule est une série animée diffusée sur Youtube, racontant de multiples péripéties à travers différents personnages issus de la région de Galar. Jusqu'à aujourd'hui, tous les épisodes sortis ont été seulement doublés en japonais/anglais et sous-titré en français.

C'est maintenant histoire ancienne car de prodigieux fans se sont mis en tête de doubler entièrement chaque épisode de la série Pokémon : Ailes du Crépuscule en français. Un challenge assez imposant quand on sait que Pokémon est l'une des licences les plus populaires au monde. Récemment est sorti le second épisode de cette série introduisant la championne d'arène Faïza qui part en quête d'aventure après sa défaite contre Tarak. Retrouvez sans plus attendre l'épisode en question ci-dessous. Nous avons d'ores et déjà hâte de découvrir les prochains épisodes.

Si cela vous intéresse retrouvez le premier épisode doublé en français via ce lien. Nous vous souhaitons à tous un bon visionnage.

Après avoir perdu face à Tarak, Faïza, la championne de Pokémon de type Combat, décide de partir en entrainement intensif avec ses Pokémon. Va-t-elle trouver le moyen de devenir plus forte… ou va-t-elle abandonner face à la pression de la défaite ?

