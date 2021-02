Pokémon 25th Anniversary : découvrez l'incroyable concert virtuel de Post Malone pour célébrer l’anniversaire de la licence

Comme vous le savez hier, le 27 février 2021 , nous avons fêté les 25 ans de la franchise Pokémon (découvrez la vidéo rétrospective ici). Une saga devenue culte à l'internationale grâce notamment à ses jeux, sa série animée, ses cartes à jouer et ses goodies.

Pour marquer le coup, The Pokemon Company et le chanteur Post Malone nous ont réservé cette nuit dès 1h du matin une expérience de concert virtuel basée sur l'univers Pokémon. C'est alors 13 min de voyage qui nous ont été proposé, happé et bercé par la voix de l'artiste sillonnant à travers différentes régions connu de la série Pokémon. De notre côté, nous avons été complètement conquis et transporté par cette performance et cette ambiance unique mêlant virtuel et réalité. Et vous, quel a été votre ressenti ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire.

Si vous avez manqué le Pokémon Presents de cette semaine, retrouvez dès à présent ici toutes les annonces et informations qui nous ont été révélées. Sur ce, nous vous souhaitons un bon spectacle.

Source : Youtube