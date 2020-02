PlatinumGames aimerait pouvoir auto-éditer Bayonetta 2 via Kickstarter

Depuis que PlatinumGames a sollicité les joueurs via Kickstarter pour pouvoir éditer The Wonderful 101 : Remastered sur différentes plateformes, engrangeant un "pognon de dingue" en un rien de temps, PlatinumGames se sent pousser des ailes. Le studio de développement ne serait pas contre l'idée d'utiliser la plateforme de financement participatif et se passer des grands éditeurs pour éditer eux-même sur différents supports des jeux déjà développés (et financer par ailleurs) et plus particulièrement les jeux des licences emblématiques du studio comme Bayonetta. C'est en tout cas ce que l'on découvre en lisant une entrevue d'Atsushi Inaba et d'Hideki Kamiya publiée par IGN Japon.

Souvenez-vous après un premier épisode explosif et inoubliable sorti initialement sur PS3 et Xbox 360 et édité par SEGA, Platinum Games avait bizarrement eu le plus grand mal à trouver des financement pour développer une suite à Bayonetta... Et c'est ainsi qu'à la surprise générale, Nintendo était entré en scène pour faire de Bayonetta 2, une exclusivité de ses consoles (la Wii U puis la Switch) transformant la licence en une sorte de conte de fée ahurissant, un peu moins trash et déglingué mais toujours aussi et peut-être même plus iconique encore.

Depuis, si le premier Bayonetta a eu droit à différents portages sur de nombreux supports, ce n'est toujours pas le cas de Bayonetta 2 qui reste une exclusivité Nintendo. D'ailleurs jusqu'à présent, on pensait que comme un Super Mario ou un Zelda, ce serait très difficile de voir le jeu porté sur d'autres plateformes tant l'implication de Nintendo dans le développement et le financement du jeu semblait forte... Et aujourd'hui encore lorsque les joueurs se risquent à interroger les pontes de Platinum sur l'éventualité d'un portage, ils se voient systématiquement répondre ( quant, évidemment, ils ne se font pas "bloquer" et rembarrer "chez leur mère" par Hideki kamiya) qu'il faut aller "demander à Nintendo"...

Cependant aujourd'hui, Atsushi Inaba sent que le vent à tourné et que 'histoire est en marche. Les exclusivités que l'on pensait inamovibles comme Minecraft, Cuphead ou encore Ori deviennent multi-plateforme et le président de PlatinumGames pense que cette tendance va se généraliser.

Bayonetta est une licence importante pour PlatinumGames qui peut toucher un public très large allant bien au delà des consoles Nintendo... Cependant, l'IP appartient à moitié, a SEGA et à Nintendo. Il faudra donc avant toute chose trouver un accord... Ce qui dans le cas de Nintendo ne sera pas évident sachant que déjà les négociations au sujet de The Wonderful 101 ont semble-t-il été difficiles avant qu'un mystérieux "accord" ait pu finalement être trouvé grâce à la persévérance d'Atsushi Inaba .

Mais Inaba ne se fait pas trop d'illusion car il sait que Nintendo valorise beaucoup ses IP qui restent sa force numéro un pour se distinguer sur le marché et affronter l'avenir...

Et puis si Bayonetta 2 et Bayonetta 3 devaient arriver un jour sur Kickstarter, la somme demandée aux joueurs pour pouvoir les sortir sur d'autres supports serait bien supérieure à celle demandée pour The Wonderful 101 ce qui, en cas d’échec, serait difficile à supporter pour le studio. En résumé, si PlatinumGames aimerait, dans l'idéal, voir Bayonetta porté sur d'autres supports grâce à Kickstarter, ce n'est pour l'instant pas à l'ordre du jour et pour jouer avec notre sorcière bien aimé dans l'épisode 2 et, bientôt,dans le 3, c'est sur Nintendo Switch que cela se passe.

Source : Ign