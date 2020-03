Les héroïnes prennent le pouvoir et jouent le jeu sur Nintendo Switch

Aujourd'hui, 8 mars c'est la journée internationale des droits des femmes dans de très nombreux pays notamment aux Etats-Unis et en France. Pour marquer le coup, Nintendo a mis en avant sur l'eShop une sélection de jeux mettant en avant de superbe héroïnes sur Nintendo Switch. Retrouvez cette liste qui délaisse Peach, Zelda et leurs amies du Club Nintendo pour des héroïnes plus surprenantes; n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.