Pikmin Short Movies HD & 3D retirés de l'eShop de la Wii U et de la 3DS mais bientôt de retour sur Youtube

Souvenez-vous fin 2013, quelques semaines après la sortie de l'excellent Pikmin 3 sur Wii U, Nintendo avait proposé aux joueurs Pikmin Short Movies, trois court-métrages très sympathiques en images de synthèse supervisés par Shigeru Miyamoto lui-même. On pouvait les acheter en pack à 4,99€ soit sur l'eShop de la Wii U pour obtenir la version HD soit sur l'eShop de la 3DS pour découvrir la version 3D (sachant que l'on pouvait aussi acheter les deux..)

Dans le détail, il y avait :

Le Jus de la Peur (1:55)

(1:55) Trésor en Bouteille (8:00)

(8:00) Les Risques du Métier (12:45 )

Si on vous en reparle aujourd'hui c'est parce que des joueurs, dont un certain Adrian, ont relevé que les courts-métrages allaient être retirés des deux eShop dès le 7 octobre . Si vous avez déjà acheté ces court-métrages, vous pourrez cependant toujours les voir et même , le cas échéants, les retélécharger sur vos anciennes consoles... Par contre, pour tous les autres, il faudra patienter un peu pour les (re)voir (en tout cas en HD...) car les courts-métrages devraient faire leur retour sur Youtube, probablement pour faire la promotion de Pikmin 3 Deluxe. Evidemment, nous vous en reparlerons.

Pour rappel, Pikmin 3 Deluxe sera disponible en exclusivité sur Nintendo Switch le 30 octobre prochain.

Source : Gonintendo