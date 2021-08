Des images de Pikmin Go auraient fuité

Annoncée il y a peu de temps, l'application estampillée Pikmin développée par Niantic, les créateurs du phénomène Pokémon Go, pourrait se dévoiler un peu plus. Il semblerait aujourd'hui que des images de Pikmin Go (c'est le nom temporaire de cette application) se soient retrouvées sur la toile.

Attention cependant, au-delà de la qualité visuelle douteuse de cette fuite, sa véracité et son authenticité sont à prendre avec des pincettes au vu de la pléthore de fuites qui furent débunkée plus tard. Ces images (visibles en grand ci-dessous) peuvent provenir de l'application en développement ou bien n'être qu'un fake très bien fait, gardons-nous pour l'instant de tout commentaire.

Ce qui ne nous empêche pas de commenter ce que nous avons sous les yeux, sur les images nous pouvons apercevoir de nombreux Pikmin qui portent d'ailleurs des costumes. Ceux-ci sont regroupés autour d'un Mii, probablement l'avatar des joueurs. Nous pouvons aussi voir sur ces images différentes icônes et différents compteurs de Pikmin, pour l'instant nous ne pouvons pas clairement définir leurs utilités. Enfin sur une autre image, nous pouvons voir un "détecteur" fonctionnant grâce à de la monnaie, réelle ou fictive, qui permettrait de scanner les environs à la recherche d'objets. L'application aurait vraisemblablement pour but de faire pousser ces grandes fleurs qui ressemblent à des marguerites que nous pouvons voir sur l'une des images.

Si pour l'instant tout cela reste plutôt flou, et surtout pas encore vérifié, à première vue que pensez-vous de ces potentielles premières images de Pikmin Go (qui devrait d'ailleurs sortir cette année) ?