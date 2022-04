Pikmin Bloom se met à jour et passe en version 43.0 - Tous les détails

Si vous jouez encore à Pikmin Bloom, le dernier jeu Mobile de Niantic (les créateurs de Pokémon Go), vous serez ravis d'apprendre que l'application vient de se mettre à jour et de passer ainsi en version 43.0. Au menu de cette mise à jour, quelques corrections bienvenues en attendant un potentiel contenu supplémentaire à venir. Sont principalement concernées par ces corrections les cartes postales et leur usage au sein du jeu ainsi que le mode de photo en réalité augmentée. Voici tous les détails de cette mise à jour :

Merci d'avoir joué à Pikmin Bloom ! Nous avons travaillé sur les améliorations et corrections de bugs suivantes :

- Mise à jour du mode Réalité Augmentée : voyez de grandes fleurs, des fleurs plantées et des photos de prévisualisation !

– Vous ne pouvez désormais envoyer qu'une seule carte postale à un utilisateur à la fois

- Découvrez quand vous avez trouvé un article d'expédition dans l'écran de détails

- Voir les récompenses pour inviter des amis au jeu dans l'écran d'invitation d'un ami

- Jouez le regard rétrospectif quotidien dans le journal de vie pour obtenir des cartes souvenirs des jours passés lorsque vous avez parcouru plus de 10 000 pas

– Ajout d'un bouton pour restaurer les noms Pikmin par défaut

- Appuyez sur pour faire avancer rapidement l'animation lorsque vous envoyez des cartes postales

Jouez-vous toujours à Pikmin Bloom ? Jusqu'à quel niveau êtes-vous montés ?

Rejoignez la communauté de Nintendo-Master.com sur nos réseaux sociaux : Twitter, Facebook et Youtube