Pikmin 4 - Un chiffon de cuisine disponible sur le My Nintendo Store

Si vous êtes fans de Pikmin et que vous en voyez partout, sachez que le My Nintendo Store a quelque chose de spécial pour vous. En effet, le magasin en ligne vous propose, contre 500 points platine (et 2,99 euros de livraison) un authentique chiffon de cuisine à l'effigie des Pikmin.

Non, vous ne rêvez pas, les Pikmin rouges, bleus, jaunes et de glaces viennent envahir votre cuisine comme des fourmis. Environ 50 x 70 cm de tissus (moitié coton, moitié polyester recyclé) de bonheur sur pattes pour embellir votre cuisine, de quoi montrer votre amour pour la licence dans tous les aspects de votre vie. Pour commander le chiffon, c'est par ici.