Pikmin 3 Deluxe fête sa sortie avec un trailer de lancement

Aujourd'hui, vendredi 30 octobre , c'est la (re)sortie de Pikmin 3 sur Switch dans sa version deluxe ! Pour fêter cet événement, Nintendo nous a concocté une bande-annonce de lancement, l'occasion de rappeler les bases du jeu mais aussi de détailler à la fois l'aventure principale de ce troisième épisode de la saga Pikmin ainsi que les nouveautés apportées par cette version deluxe.

Ainsi donc Pikmin 3 Deluxe est un portage de l'aventure initialement sortie sur Wii U dans laquelle le joueur prenait le contrôle de trois capitaines en mission sur une planète à la fois inconnue et hostile. Alph, Britanny et Charly doivent, armés et secondés des Pikmins, ces êtres aussi mystérieux et obéissants que mignons, réunir un maximum de fruits afin de sauver leur planète natale de la famine qui la menace. Au fil des courtes journées, ils doivent à la fois réunir un stock de fruits conséquents mais aussi dompter et décrypter les mystères de cette planète en débloquant de nouvelles sortes de Pikmins qui leur permettront de progresser droit vers des environnements plus sublimes les uns que les autres mais aussi vers des combats contre des boss mémorables.

Cette ressortie contient aussi l'intégralité des DLC disponibles sur la version Wii U qui contenait des cartes défi chronométrées.

De plus, un prologue et un épilogue, mettant en scène Olimar et son fidèle compagnon Louie, sont au menu des nouveautés de cette version, avec en plus le retour de la Piklopédie et un mode de difficulté supplémentaires.

À vos Pikmins !

Aperçu du contenu qui vous attend : Mode coopératif à deux joueurs : découvrez l'histoire principale à deux joueurs, en coopération sur la même console.



: découvrez l'histoire principale à deux joueurs, en coopération sur la même console. Histoires annexes : découvrez de toutes nouvelles histoires, en prologue et en épilogue, qui mettent en scène les héros de Pikmin et de Pikmin 2, Olimar et Louie. Ces histoires annexes sont également jouables à deux joueurs en coop.



: découvrez de toutes nouvelles histoires, en prologue et en épilogue, qui mettent en scène les héros de Pikmin et de Pikmin 2, Olimar et Louie. Ces histoires annexes sont également jouables à deux joueurs en coop. Améliorations diverses : profitez d'un confort accru dans vos explorations grâce à un système de ciblage et de verrouillage amélioré, des indices optionnels et bien plus.



: profitez d'un confort accru dans vos explorations grâce à un système de ciblage et de verrouillage amélioré, des indices optionnels et bien plus. Nouvelles options de difficulté : de multiples options de difficulté sont désormais disponibles pour permettre à chacun de profiter de Pikmin 3 Deluxe à son propre rythme. Le mode "Normal", plus facile, sera idéal pour les nouveaux joueurs, tandis que le mode déblocable "Super piquant" proposera un vrai challenge, même aux explorateurs les plus aguerris.



: de multiples options de difficulté sont désormais disponibles pour permettre à chacun de profiter de Pikmin 3 Deluxe à son propre rythme. Le mode "Normal", plus facile, sera idéal pour les nouveaux joueurs, tandis que le mode déblocable "Super piquant" proposera un vrai challenge, même aux explorateurs les plus aguerris. Piklopédie : étudiez chaque nouvelle créature rencontrée et débloquez des articles écrits par chaque personnage.



: étudiez chaque nouvelle créature rencontrée et débloquez des articles écrits par chaque personnage. Badges : devenez un maître de l'exploration en collectionnant les badges qui récompensent vos exploits.

Source : Youtube